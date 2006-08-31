Коммерческое видео для автомобильного бренда

Видеомонтаж
Добавлена
2 месяца назад
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Данный проект находиться на финальной стадии разработки.

Краткое описание:

  • Творческий проект для повышения квалификации в Unreal Engine.

  • Все сцены вручную воссозданы в трехмерной среде движка Unreal Engine 5.2.

  • Ожидаемый срок создания 2 месяца.

Техническая информация:

  • Выполненяется в After Effects(10%), Premiere Pro(45%), Unreal Engine 5.2(50%)

  • Доп. Плагины не использовались.