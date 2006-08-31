Коммерческое видео для автомобильного бренда
Видеомонтаж
Добавленанет просмотров
2 месяца назад
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Данный проект находиться на финальной стадии разработки.
Краткое описание:
Творческий проект для повышения квалификации в Unreal Engine.
Все сцены вручную воссозданы в трехмерной среде движка Unreal Engine 5.2.
Ожидаемый срок создания 2 месяца.
Техническая информация:
Выполненяется в After Effects(10%), Premiere Pro(45%), Unreal Engine 5.2(50%)
Доп. Плагины не использовались.