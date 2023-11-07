Поездка с гуманитарной помощью в Изюм и Лиман (съёмка, монтаж)
Видеомонтаж
Добавлена1 просмотр
2 месяца назад
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Legion MMXXII - общественная организация, помогающая ЗСУ и пострадавшему от войны гражданскому населению. В этом видеоотчёте - доставка гуманитарной помощи в прифронтовые районы. Видео создавалось для публикации в ФБ и Инстаграме.