Фрилансеры: редакторы и корректоры

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Наличие текстов для сайта, статей или иного текстового контента еще не означает, что этап с копирайтинг-услугами завершен. Вам наверняка понадобятся услуги редактирования и корректировки текстов. Некоторые могут предположить, что услуги редактора сайтов, книг, статей — вопрос второстепенный. Однако это мнение ошибочно. Ошибки, несоответствие различных статей, да и просто несовпадение общей идеологии компании с формой подачи информации могут привести к неприятным последствиям. Удаленный корректор текста поможет избежать всех перечисленных проблем.

Если вас интересуют услуги редактирования и корректировки текстов, вам стоит создать проект в сервисе Weblancer. Благодаря нашему порталу вы за несколько часов найдете лучшего исполнителя. Удаленный корректор текста — довольно популярная профессия. И свои услуги вам с радостью предложат сотни специалистов. Просмотрев портфолио, и изучив отзывы клиентов, вы сможете быстро и недорого заказать услуги редактора сайтов, книг, статей у лучших фрилансеров. Если же вас интересует удаленная работа редактора журнала или просто корректировщика, вам следует зарегистрироваться на Weblancer. На нашем сайте ежедневно создаются десятки проектов. Без особого труда вы найдете заказ и «под себя». Удаленная работа редактора журнала, корректировщика и иные услуги пользуются довольно высоким спросом.

Частые вопросы о редакторах

Как найти работу по редактированию и корректуре?

Заказы на фриланс для редакторов есть в категории Редактирование и Корректура.

Как выбрать редактора на фрилансе?
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Таша Н.
Таша Н. 
40 лет, Великобритания
11 лет в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
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$5 / 1К знак.
от $10
1

Редактирование, литературная обработка, адаптация, вычитка текстов любой сложности и тематики.

перевод с английскогоперевод с английского на русский
Алексей Литвинцев
32 года, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
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$1 / 1К знак.
от $2
2

Редактирование, вычитка, корректура. Подготовка книг к печати. Быстро и качественно.

написание статейперевод с русскогорерайт текстатексты для сайта+19
Наталья Кирилова
35 лет, Украина
11 лет в сервисе
Была онлайн 3 дня назад
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от $2
3

Вычитка русских и английских текстов

написание статейперевод с английскогорерайт текста+10
Елена О.
Елена О. 
39 лет, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 20 часов назад
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$1 / 1К знак.
от $1
4

Качественно, грамотно, универсально

написание статейтексты для сайтанаписание статей для сайта+12
Екатерина Семенец
31 год, Украина
2 года в сервисе
Была онлайн 3 часа назад
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$2 / 1К знак.
от $10
5

Быстро и качественно введу и проверю ваши данные на сайт, заполняю таблицы, базы данных, переведу рукописный текст в электронный вариант.

Лучший фрилансер
— Лучший контент-менеджер ноября '23
Анна Б.
Анна Б. 
37 лет, Украина
15 лет в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
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$3 / 1К знак.
от $1
6

Русский, украинский, английский, итальянский язык, разные тематики.

перевод с русскогоперевод с английскогоперевод на английский+9
Инна П.
50 лет, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 3 месяца назад
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$5 / 1К знак.
от $1
7

Профессиональный редактор

написание статейрерайт текстатексты для сайтанаписание текстов для сайта+6
Марина Ф.
39 лет, Украина
12 лет в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$1 / 1К знак.
от $1
8

индивидуально

перевод текста с русского
Наталія Р.
44 года, Украина
9 месяцев в сервисе
Была онлайн 5 дней назад
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$1 / 1К знак.
от $1
9
Ирина Г.
Ирина Г. 
24 года, Украина
2 года в сервисе
Была онлайн 5 месяцев назад
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$1 / 1К знак.
от $1
10

Люблю работать с документами, навык внимательного прочтения и редактуры прокачан, готова взяться за работу любой сложности.

adobe photoshop
Виола Н.
Виола Н. 
23 года, Украина
1 год в сервисе
Была онлайн 9 месяцев назад
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$15 / 1К знак.
от $30
11

Есть опыт работы!

Альбина Б.
31 год, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 5 часов назад
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$15 / 1К знак.
12

грамотная редактура и корректура

перевод с русскогоперевод с английскогоперевод с русского на украинский
Елена Пасичнюк
35 лет, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 6 месяцев назад
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от $100
13

Услуги профессионального редактора, вычитка и подготовка к публикации материала.

рерайт текстатексты для сайтанаписание текстов для сайта+3
Наталия П.
53 года, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 3 месяца назад
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$1 / 1К знак.
от $10
14

Профессиональный редактор (подтверждение - скан трудовой книжки), русский и украинский языки.

indesign
Татьяна Г.
Татьяна Г. 
66 лет, Украина
7 лет в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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$1 / 1К знак.
от $5
15

Профессиональная корректура и редактирование текста филологом с 20-летним опытом. Качество, скорость, ответственность.

Марина Грамович
38 лет, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 5 месяцев назад
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$1 / 1К знак.
от $10
16

Редакторская и корректорская вычитка текстов. Рерайт, неотличимый от копирайтинга

написание статейрерайт текстатексты для сайтанаписание статей для сайта+6
Ольга Дерягина
46 лет, Украина
15 лет в сервисе
Была онлайн 2 года назад
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.

написание статейрерайт текстатексты для сайтанаписание статей для сайта+7
Татьяна М.
61 год, Украина
15 лет в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
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Минимальный заказ любой.

Татьяна Мардеросьянц
45 лет, Украина
11 лет в сервисе
Была онлайн 15 часов назад
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от $10
19

Набор, распознавание, редактура, корректура

аудио в тексттранскрибация видео
Марьяна М.
36 лет, Украина
11 лет в сервисе
Была онлайн 2 дня назад
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$1 / 1К знак.
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Сделаю работу быстро и качественно!

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