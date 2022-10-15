Фрилансеры: редакторы и корректоры
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Редактирование, вычитка, корректура. Подготовка книг к печати. Быстро и качественно.
Вычитка русских и английских текстов
Качественно, грамотно, универсально
Быстро и качественно введу и проверю ваши данные на сайт, заполняю таблицы, базы данных, переведу рукописный текст в электронный вариант.
Русский, украинский, английский, итальянский язык, разные тематики.
Профессиональный редактор
индивидуально
Люблю работать с документами, навык внимательного прочтения и редактуры прокачан, готова взяться за работу любой сложности.
Есть опыт работы!
грамотная редактура и корректура
Услуги профессионального редактора, вычитка и подготовка к публикации материала.
Профессиональный редактор (подтверждение - скан трудовой книжки), русский и украинский языки.
Профессиональная корректура и редактирование текста филологом с 20-летним опытом. Качество, скорость, ответственность.
Редакторская и корректорская вычитка текстов. Рерайт, неотличимый от копирайтинга
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Минимальный заказ любой.
Набор, распознавание, редактура, корректура
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