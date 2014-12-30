Служба технической поддержки сайтов необходима даже для «молодого» проекта. Однако нанимать для этого штатных сотрудников не выгодно ни с практической, ни с экономической точки зрения. К счастью существует такая услуга, как удаленная служба клиентской поддержки. Вы получаете те же сервисы, но за куда меньшую плату. Отличие лишь в том, что оператор (специалист) службы технической поддержки клиентов находиться в определенном удалении. Впрочем, ни на качестве, ни на скорости устранения неполадок это никак не сказывается.



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