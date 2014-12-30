Фрилансеры: операторы службы поддержки

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Служба технической поддержки сайтов необходима даже для «молодого» проекта. Однако нанимать для этого штатных сотрудников не выгодно ни с практической, ни с экономической точки зрения. К счастью существует такая услуга, как удаленная служба клиентской поддержки. Вы получаете те же сервисы, но за куда меньшую плату. Отличие лишь в том, что оператор (специалист) службы технической поддержки клиентов находиться в определенном удалении. Впрочем, ни на качестве, ни на скорости устранения неполадок это никак не сказывается.

Если вас интересует служба технической поддержки сайтов, найти подходящих специалистов вы сможете в сервисе Weblancer. Наш сервис — место сбора сотен предложений от лучших фрилансеров Рунета. Вы сможете быстро найти профессионального и ответственного исполнителя. Удаленная служба клиентской поддержки станет решением всех ваших проблем.

Частые вопросы о операторах службы поддержки

Как найти работу по службе поддержки?

Заказы на фриланс для операторов службы поддержки есть в категории Служба поддержки.

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