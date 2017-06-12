Создание (разработка) системного ПО (программного обеспечения) — задача специфическая. Именно поэтому доверять ее следует исключительно профессионалам. Системное программирование и разработки требуют от программиста немалого опыта. Лучше всего, если он уже неоднократно сталкивался с подобными задачами. Естественно создание (разработка) системных программ стоит довольно дорого. Крупные компании требуют за эту услугу высокую оплату. К сожалению, бюджет не всегда допускает подобные выплаты. Впрочем, системный программист не обязан работать в крупной компании, чтобы быть высококлассным специалистом. В наши дни множество фрилансеров предлагают создание (разработку) системного ПО (программного обеспечения). При этом их профессиональный уровень нельзя недооценивать.



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