Фрилансеры: разработчики слоганов

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Для успешного создания и развития бренда вовсе не обязательно нанимать в штат профильных специалистов. Рациональная альтернатива — заказать разработку рекламных слоганов и составление фирменного названия фрилансерам, которые имеют соответствующий опыт. Найти рекламных разработчиков, специализирующихся на нейминге и заключить с ними сделку на выгодных условиях позволяет биржа фрилансеров Weblancer.net. Наши специалисты удаленно создадут звучное и запоминающееся название для компании, разработают слоган для проекта. Веблансер поможет в поиске исполнителей, готовых решить самые сложные задачи.

Частые вопросы о специалистах по неймингу

Как найти работу по неймингу и слоганам?

Заказы на фриланс для специалистов по неймингу есть в категории Нейминг и Слоганы.

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Елена Каминская
49 лет, Украина
15 лет в сервисе
Была онлайн 48 минут назад
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от $30
1

Придумаю уникальные варианты названия фирмы, товара, услуги

название для интернет магазина
Елена О.
Елена О. 
39 лет, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 20 часов назад
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$5 / 1К знак.
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2

гарантия качества, креативный подход

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Богдан Б.
52 года, Украина
13 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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от $70
3

Имя, сестра, имя!

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Олег Януш
Олег Януш 
47 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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от $150
4

Называю вещи своими именами

название для компанииназвание для интернет магазина+1
Ирина Князян
49 лет, Грузия
9 лет в сервисе
Была онлайн 4 часа назад
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$5 / 1К знак.
от $30
5

Имею хороший опыт в разработке неймингов и слоганов. Открыта к общению. Всегда учитываю все пожелания заказчика.

название для компанииназвание для интернет магазина+1
Елена Г.
Елена Г. 
38 лет, Украина
10 лет в сервисе
Была онлайн 1 день назад
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от $30
6

Креативные названия, звучные домены, ёмкие слоганы

Анна В.
Анна В. 
39 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 19 часов назад
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$10 / 1К знак.
от $50
7

Разработка качественного нейминга, подбор домена. Подберу для Вас название компании и ее слоган. Отнесусь ответственно и с душой!

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Минор Ре
58 лет, Украина
12 лет в сервисе
Был онлайн 3 недели назад
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$1 / 1К знак.
от $5
8

Все детское - лучшим!

Владимир Чмыр
57 лет, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
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$7 / 1К знак.
от $5
9

Напишу убойные частушки! Возможны приступы дикого, безудержного смеха. Советую запастись памперсами!

Алексей Литвинцев
32 года, Украина
5 лет в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
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$10 / 1К знак.
от $10
10

Уникальное название или слоган для Вашего бизнеса

написание статейперевод с русскогорерайт текстатексты для сайта+19
Таша Н.
Таша Н. 
40 лет, Великобритания
11 лет в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
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$20 / 1К знак.
от $20
11

Brandy naming, catchy slogans. Английский & русский. Безликих брендов не бывает.

перевод с английскогоперевод с английского на русский
Светлана Свиридова
45 лет, Украина
12 лет в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
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$15 / 1К знак.
от $50
12

Профессионально разрабатываю названия и слоганы

название для компании
Яна Мельник
38 лет, Польша
1 год в сервисе
Была онлайн 2 дня назад
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$15 / 1К знак.
от $15
13

Буду рада помочь вашему делу стать успешней.

дизайн сайтаuiux
Анжелика Л.
33 года, Казахстан
2 года в сервисе
Была онлайн 2 месяца назад
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от $25
14

Разработка нейминга: RU/EN/Латиница/Неологизм. С полной проверкой на уникальность по товарным знакам и патентным базам.

Валентина Д.
36 лет, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 4 месяца назад
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от $40
15

В поиске вашей уникальности

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Никитина К.
35 лет, Украина
10 лет в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
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от $100
16

KettyDesign © Графический дизайн + нейминг

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Александр Г.
39 лет, Украина
8 лет в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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$20 / 1К знак.
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название и слоган
Ольга К.
Ольга К. 
38 лет, Казахстан
10 лет в сервисе
Была онлайн 1 год назад
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$30 / 1К знак.
от $30
18

Небанальный нейминг

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Мирослава Ж.
38 лет, Украина
13 лет в сервисе
Была онлайн 7 лет назад
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$50 / 1К знак.
от $50
19

Всё начинается с имени...

название и слоганназвание для сайта
Екатерина Б.
40 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 3 года назад
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от $40
20

Качественный нейминг, разработка слогана, подбор домена. Цена и сроки вариабельны. Все делаю с душой!

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