Фрилансеры: разработчики слоганов
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Придумаю уникальные варианты названия фирмы, товара, услуги
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Имя, сестра, имя!
Называю вещи своими именами
Имею хороший опыт в разработке неймингов и слоганов. Открыта к общению. Всегда учитываю все пожелания заказчика.
Креативные названия, звучные домены, ёмкие слоганы
Разработка качественного нейминга, подбор домена. Подберу для Вас название компании и ее слоган. Отнесусь ответственно и с душой!
Все детское - лучшим!
Напишу убойные частушки! Возможны приступы дикого, безудержного смеха. Советую запастись памперсами!
Уникальное название или слоган для Вашего бизнеса
Brandy naming, catchy slogans. Английский & русский. Безликих брендов не бывает.
Профессионально разрабатываю названия и слоганы
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Разработка нейминга: RU/EN/Латиница/Неологизм. С полной проверкой на уникальность по товарным знакам и патентным базам.
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KettyDesign © Графический дизайн + нейминг
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Небанальный нейминг
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