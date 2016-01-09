Опыт практической работы в маркетинге, PR и рекламе - 24 года. Более 100 реализованных рекламных кампаний и десятки продвинутых брендов. Автор статей, презентаций и книг. Член маркетингового и литературного клубов.
Основные направления: Креатив, нестандартные методы продвижения брендов
Копирайтинг, SEO копирайтинг, нейминг, написание слоганов
Создание сценариев для теле и радио роликов
Разработка бренд-концепций, рекламных кампаний, медиа-планов
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ТОП-20— Нейминг и Слоганы
Отзывы заказчиков
$100
10 баллов
4 года назад
Отличный исполнитель! Буду работать! Рекомендую
Ответный отзыв
Все было ОК.
$30
10 баллов
8 лет назад
Настоятельно рекомендую Аркадия, как отличного специалиста! Очень приятно работать с такими креативными и нестандартно мыслящими людьми! Аркадий, Вам большое спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо и Вам Дмитрий за выбор и хорошие слова. Всегда буду рад помочь Вам, в случае необходимости. Успехов Вам в работе, удачи и благополучия.
$30
10 баллов
9 лет назад
Профессионал с большой буквы!
Ответный отзыв
Спасибо. Было приятно и комфортно работать!
$50
10 баллов
9 лет назад
Все отлично! Мне очень понравились оригинальные идеи от Аркадия. Рекомендую всем!
Ответный отзыв
С удовольствием писал для Кристины. Желаю ей дальнейших успехов в воплощении идей, планов, в бизнесе, и всегда готов помочь, в случае необходимости.
$60
10 баллов
10 лет назад
Самые качественные названия для компании. №1 из 88 участников!
Ответный отзыв
Спасибо за хорошие слова. Всегда готов помочь в случае необходимости.
Нейминг и Слоганы
5 отзывов
$50/час
от 1 дня
#18