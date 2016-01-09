master_54

Аркадий master_54

 
71 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад

Опыт практической работы в маркетинге, PR и рекламе - 24 года. Более 100 реализованных рекламных кампаний и десятки продвинутых брендов. Автор статей, презентаций и книг. Член маркетингового и литературного клубов.

Основные направления: Креатив, нестандартные методы продвижения брендов

Копирайтинг, SEO копирайтинг, нейминг, написание слоганов

Создание сценариев для теле и радио роликов

Разработка бренд-концепций, рекламных кампаний, медиа-планов

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-20
Нейминг и Слоганы

Отзывы заказчиков

denigo
48 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
4 года назад
Нейминг и слоган для строительной компании
Отличный исполнитель! Буду работать! Рекомендую
Все было ОК.
Ответный отзыв
abramitovd
Дмитрий 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Подобрать домен в зоне .com
Настоятельно рекомендую Аркадия, как отличного специалиста! Очень приятно работать с такими креативными и нестандартно мыслящими людьми! Аркадий, Вам большое спасибо!
Спасибо и Вам Дмитрий за выбор и хорошие слова. Всегда буду рад помочь Вам, в случае необходимости. Успехов Вам в работе, удачи и благополучия.
Ответный отзыв
getcher
42 года
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нейминг и описание для сообщества пожарной безопасности
Профессионал с большой буквы!
Спасибо. Было приятно и комфортно работать!
Ответный отзыв
barbara1
42 года
15 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$50
10 баллов
9 лет назад
Нужно придумать интересные идеи, фишки.
Все отлично! Мне очень понравились оригинальные идеи от Аркадия. Рекомендую всем!
С удовольствием писал для Кристины. Желаю ей дальнейших успехов в воплощении идей, планов, в бизнесе, и всегда готов помочь, в случае необходимости.
Ответный отзыв
IspanecMigel
Михаил 
41 год
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
10 лет назад
Название для монтажной организации
Самые качественные названия для компании. №1 из 88 участников!
Спасибо за хорошие слова. Всегда готов помочь в случае необходимости.
Ответный отзыв
Показать больше отзывов
Нейминг и Слоганы
5 отзывов
$50/час
от 1 дня
#18