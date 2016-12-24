Социальные сети правят балом в интернете, поэтому ни один онлайн-бизнес не обходится без продвижения на их территории. И в этом деле может помочь SMM или SMO специалист, которого выгодно нанимать на удаленной основе. А сделать это можно на нашей бирже фриланса.

СММщик разработает систему продвижения в соцсетях, выстраивая эффективную коммуникацию с целевой аудиторией и формируя у нее положительный образ компании или бренда. Без такого специалиста в интернете делать нечего, ведь более 2 миллиардов пользователей ежедневно проводят время за просмотром контента в любимой социальной сети.

Чем занимается SMM фрилансер?

Главной задачей специалиста СММ является создание и раскрутка аккаунтов компании, а также настройка их рекламы. При этом, SMO фрилансер трудится над тем, чтобы аудитория, которая пришла из соцсетей, максимально задержалась на веб-ресурсе. Оба специалиста помогают бизнесу не просто присутствовать онлайн, а делать это с максимальной пользой.

К задачам, которые решает SMM фрилансер, относятся:

продвижение в FB, Instagram, VK;

настройка таргетированной рекламы;

подготовка и публикация постов;

разработка и проведение акций, конкурсов, гивов;

работа с репутацией бренда.

Чтобы осуществлять подобную деятельность, недостаточно просто хорошо разбираться в социальных площадках. Необходимо обладать разносторонними знаниями в:

области маркетинга, рекламы и PR;

инструментах продвижения;

принципах создания контента;

разработке стратегии;

отработке негатива;

методах наращивания подписчиков.

Обучится всему этому сегодня можно в Сети, знакомясь с профессиональной литературой, посещая тренинги и семинары по специализации. А тренироваться всегда можно на раскрутке личного бренда. Это может стать первой ступенью на профессиональном пути успешного SMM менеджера, и хорошим примером для будущего работодателя.

Как нанять хорошего СММ фрилансера?

Учитывая то, что работа с социальными сетями требует только наличие компьютера и подключения к интернету, специалисты из этой сферы предпочитают трудиться удаленно. Найти их легко в нашем каталоге фрилансеров, где достаточно нажать кнопку «Нанять», чтобы связаться с понравившимся исполнителем.

Чтобы быстро подобрать подрядчика, следует ознакомиться с его страницей на сайте. Информация там поможет определить уровень его компетенции и профессионализма. В ином случае всегда можно создать проект с указанием деталей задачи и суммы гонорара за ее решение. Так вы сможете получить заявки только от тех специалистов, которые согласны на все условия сотрудничества.

Если вас интересуют социальные сети, фрилансер - отличный вариант для работы в них. Благодаря удаленному сотрудничеству, вы можете нанять лучшего сотрудника не только из Украины, а из любого уголка планеты. И связаться с ним, а также организовать комфортную работу вы сможете на нашей бирже. Удобный внутренний сервис Безопасная сделка поможет провести сотрудничество максимально выгодно для обеих сторон.

Удаленная работа сегодня очень востребована среди профессионалов из разных областей. Поэтому, пользуясь услугами фрилансера, вы может быть уверены, что получите гарантированно отличный результат!