Продвижение в социальных сетях сети магазинов «Ваш

Клиент: Med-Magazin.ua

Цели: Создание и развитие сообществ: ВКонтакте, Facebook, Google+, Twitter. Продвижение сообществ в социальных сетях как эффективных коммуникационных площадок.

Результат: эффективный репутационный маркетинг, высокая лояльность участников сообществ к бренду, высокая активность членов группы, узнаваемость бренда в социальных сетях, ежемесячный охват от 50 000 человек. Регулярные продажи. Проведение регулярных конкурсов и онлайн-консультаций.

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