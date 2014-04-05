Продвижение в социальных сетях сети магазинов «Ваш
Добавлена1799 просмотров
10 лет назад
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Клиент: Med-Magazin.ua
Цели: Создание и развитие сообществ: ВКонтакте, Facebook, Google+, Twitter. Продвижение сообществ в социальных сетях как эффективных коммуникационных площадок.
Результат: эффективный репутационный маркетинг, высокая лояльность участников сообществ к бренду, высокая активность членов группы, узнаваемость бренда в социальных сетях, ежемесячный охват от 50 000 человек. Регулярные продажи. Проведение регулярных конкурсов и онлайн-консультаций.
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