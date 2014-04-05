Новостной портал "Афиша Москвы"

Добавлена
10 лет назад
1803 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Цели: Создание и развитие сообщества ВКонтакте. Продвижение сообщества в социальных сетях как эффективной коммуникационной площадки. Привлечение широких масс читателей.

 

Период работы: на постоянной основе

Результат:  эффективный репутационный маркетинг, высокая лояльность участников сообщества, высокая активность членов группы. Количество участников свыше 40 000 подписчиков.

https://vk.com/moscowgo1