ВКонтакте - Утяжелённые одеяла и покрывала Embrace

Добавлена
9 лет назад
883 просмотра
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ВКонтакте - Утяжелённые одеяла и покрывала Embrace https://vk.com/public78982421

• Графическое оформление группы [Дизайн]

Создание графических элементов оформления группы

 - Миниатюра (аватар)  

 - Большая фотография сообщества 

 - Коллаж для закрепленного сообщения 

 - Заголовок разделов на странице меню 

Работы выполнены в рамках услуги "Вконтакте – дизайн и оформление группы. Меню для группы вконтакте" http://tr.im/vkdesign 

По ссылке http://tr.im/vkdesign доступен полный перечень графических элементов, стоимость и сроки выполнения,примеры работ, а также возможность заказа услуги.