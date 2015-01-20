ВКонтакте - Заказ видео из фото, Слайд-шоу, Клип и

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• Графическое оформление группы [Дизайн]
Создание графических элементов оформления группы
- Миниатюра (аватар)
- Большая фотография сообщества
- Коллаж для закрепленного сообщения
- Заголовок разделов на странице меню
- Графические элементы разделов меню
- Графическое оформление для списка услуг
- Обложки фотоальбомов
Работы выполнены в рамках услуги "Вконтакте – дизайн и оформление группы. Меню для группы вконтакте" http://tr.im/vkdesign
По ссылке http://tr.im/vkdesign доступен полный перечень графических элементов, стоимость и сроки выполнения,примеры работ, а также возможность заказа услуги.