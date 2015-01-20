ВКонтакте - Косметолог Лилия Сокульская | Киев

Добавлена
9 лет назад
1109 просмотров
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Косметолог Лилия Сокульская | Киев,левый берег https://vk.com/club49580888

• Графическое оформление группы [Дизайн]

Создание графических элементов оформления группы

 - Миниатюра (аватар)  

 - Большая фотография сообщества 

 - Коллаж для закрепленного сообщения 

 - Заголовок разделов на странице меню 

 - Графические элементы разделов меню 

 - Графическое оформление для списка услуг

 - Обложки фотоальбомов

 - Шаблон для публикации сообщений 

 - Рекламные публикации

Работы выполнены в рамках услуги "Вконтакте – дизайн и оформление группы. Меню для группы вконтакте" http://tr.im/vkdesign 

По ссылке http://tr.im/vkdesign доступен полный перечень графических элементов, стоимость и сроки выполнения,примеры работ, а также возможность заказа услуги.