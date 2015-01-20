ВКонтакте - Косметолог Лилия Сокульская | Киев

Косметолог Лилия Сокульская | Киев,левый берег https://vk.com/club49580888

• Графическое оформление группы [Дизайн]

Создание графических элементов оформления группы

- Миниатюра (аватар)

- Большая фотография сообщества

- Коллаж для закрепленного сообщения

- Заголовок разделов на странице меню

- Графические элементы разделов меню

- Графическое оформление для списка услуг

- Обложки фотоальбомов

- Шаблон для публикации сообщений

- Рекламные публикации

Работы выполнены в рамках услуги "Вконтакте – дизайн и оформление группы. Меню для группы вконтакте" http://tr.im/vkdesign

По ссылке http://tr.im/vkdesign доступен полный перечень графических элементов, стоимость и сроки выполнения,примеры работ, а также возможность заказа услуги.