Продвижение интернет-магазина одежды в Instagram

Интернет-магазин Donella - женское,мужское и детское нижнее белье.Розница и оптовая продажа.

Основная цель - увеличение продаж через сайт, кампания в инсте оптимизировалась под конверсии.

Не смотря на это, к нам за 3 месяца подписалось больше 20 000 подписчиков.