Продвижение интернет-магазина одежды в Instagram

Добавлена
4 года назад
1097 просмотров
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Интернет-магазин Donella -  женское,мужское и детское нижнее белье.Розница и оптовая продажа.

Основная цель - увеличение продаж через сайт, кампания в инсте оптимизировалась под конверсии.

Не смотря на это, к нам за 3 месяца подписалось больше 20 000 подписчиков. 