Продвижение интернет-магазина одежды в Instagram
Добавлена1097 просмотров
4 года назад
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Интернет-магазин Donella - женское,мужское и детское нижнее белье.Розница и оптовая продажа.
Основная цель - увеличение продаж через сайт, кампания в инсте оптимизировалась под конверсии.
Не смотря на это, к нам за 3 месяца подписалось больше 20 000 подписчиков.