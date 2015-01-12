ВКонтакте - Студия звукозаписи ... [Дизайн]

Добавлена
9 лет назад
1128 просмотров
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• Графическое оформление группы [Дизайн]

Создание графических элементов оформления группы

- Миниатюра (аватар) 

- Большая фотография сообщества 

- Коллаж для закрепленного сообщения 

- Заголовок разделов на странице меню 

- Графические элементы разделов меню 

- Графическое оформление для списка услуг

- Обложки фотоальбомов

Работы выполнены в рамках услуги "Вконтакте – дизайн и оформление группы. Меню для группы вконтакте" http://tr.im/vkdesign 

По ссылке http://tr.im/vkdesign доступен полный перечень графических элементов, стоимость и сроки выполнения,примеры работ, а также возможность заказа услуги.