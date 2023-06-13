Фрилансеры: дизайнеры полиграфии

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Полиграфические услуги необходимы каждому, кто занимается развитием бизнеса. Дизайн рекламных буклетов, листовок — все эти задачи лучше доверять компетентным специалистам. Однако нанимать первого попавшегося дизайнера не хочется. Но и тратить время на подбор десятков студий тоже некогда.

Специалисты, предлагающие услуги дизайнера цифровой полиграфии, широко представлены на проекте Weblancer. Вы сможете за несколько минут создать собственный проект, и в тот же день вам предложат свои услуги десятки различных дизайнеров. Чтобы вас не интересовало (верстка полиграфии или иные услуги), у нас вы сможете максимально эффективно решить поставленную задачу. Если же полиграфические услуги — ваша специализация, Weblancer также поможет вам. С нами нет необходимости целыми днями искать заказчиков. Создав собственную страницу и заполнив портфолио, вы сможете предложить собственные услуги десяткам клиентов, ищущим профессиональных дизайнеров.

Частые вопросы о верстальщиках полиграфии

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Анна В.
Анна В. 
39 лет, Украина
8 лет в сервисе
Была онлайн 19 часов назад
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$5 / час
от $10
1

Качественная разработка полиграфии: листовка, буклет, визитка, брошюра и т.д. Работаю с людьми с любой страны.Viber/WhatsApp/Telegram: +380685094368

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Милена Вербицкая
39 лет, Украина
11 лет в сервисе
Была онлайн 22 часа назад
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от $10
2

Верстка/Допечатная подготовка.

  • Брошюра
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  • Листовка
  • Каталог
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Артем Маляков
37 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 19 часов назад
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3

Только качественно и в срок - верстка полиграфии

  • Креативы для "Esimtravel"
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— Лучший дизайнер логотипов ноября '23
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Михаил Д.
38 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 1 час назад
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Качественно, аккуратно, в срок!

  • Обложка для собрания стихов
Лучший фрилансер
— Лучший дизайнер логотипов ноября '23
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Александр Птушко
48 лет, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 1 час назад
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$10 / час
от $10
5
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  • меню
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Евгений Дымо
36 лет, Украина
13 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$5 / час
6
3 балла

Верстка полиграфии

  • Меню кальян бар
  • буклет кальянной
  • каталог
  • лифлет игрушки
  • открытка
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Ольга С.
46 лет, Украина
10 лет в сервисе
Была онлайн 17 часов назад
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от $10
7

***

  • Еженедельник
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  • Сертификат салона красоты
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  • Билеты на тренинг
Лучший фрилансер
— Лучший дизайнер баннеров ноября '23
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Елена Свердлова
35 лет, Украина
4 года в сервисе
Была онлайн 3 дня назад
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$20 / час
от $20
8

Визитка, листовка, календарик

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Татьяна Синявская
44 года, Украина
14 лет в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
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$10 / час
от $10
9

Полиграфия любой сложности от листовки до маркетинг-кита. Более 10 лет в дизайне. Телефон, Вайбер, WhatsApp, Телеграм +380687045181

  • Дизайн маркетинг-кита
  • Листовка интернет-магазина
  • Листовка для IT фестиваля
  • Дизайн буклета А 4 (2 сгиба)
  • Дизайн и верстка каталога
дизайн сайталоготип для сайтадизайн лендингаразработка фирменного стиля+6
Иван А.
49 лет, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 39 минут назад
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$5 / час
от $5
10

Разработка рекламно - полиграфической продукции

дизайн визиткимакет для печатидизайн рекламной листовки+2
Александр Л.
42 года, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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от $3
11

Верстка

  • Верстка полиграфии
  • Каталоги
  • Сертификаты, Коммерческое предложение
  • Флаеры
баннер для сайтаindesign
Дмитрий М.
40 лет, Аргентина
9 лет в сервисе
Был онлайн 4 дня назад
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$15 / час
от $10
12
логотип для сайталоготип для компанииразработка фирменного стиля+7
Алиция С.
Алиция С. 
43 года, Украина
12 лет в сервисе
Была онлайн 3 недели назад
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от $30
13

Все виды рекламной продукции, верстка книг, газет, журналов...

  • Буклет для туристической компании
  • Буклет для жилого комплекса
  • Каталог
  • Каталог строительных услуг
  • Буклет для жилого комплекса
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Катерина Моренко
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11 лет в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
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от $5
14

***

  • Дизайн меню
  • Дизайн флаера.
  • Меню
  • Меню для кальяной
  • Рекламный буклет
логотип для сайталоготип для компанииразработка фирменного стиля+2
Анна Л.
Анна Л. 
46 лет, Украина
11 лет в сервисе
Была онлайн 6 месяцев назад
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$7 / час
от $10
15

Верстка книг, буклетов, годовых отчетов, прайсов. Быстро, профессионально!

  • Флаер, формат А5
  • Восточно-Европейский Банк, Годовой отчет
  • Восточно-Европейский Банк, Годовой отчет
indesignadobe illustratoradobe photoshop
Александр Д.
63 года, Украина
9 лет в сервисе
Был онлайн 2 недели назад
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от $30
16
  • Карточки товаров
  • Каталог чая "Ловаре"
  • Презентация "зефир"
  • Каталог мебели
  • Меню ресторана быстрого питания
логотип для сайтаразработка фирменного стилядизайн упаковки+4
Елена Ч.
Елена Ч. 
36 лет, Украина
9 лет в сервисе
Была онлайн 1 месяц назад
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$5 / час
17

верстка каталогов, журналов, презентаций, буклетов, лифлетов, профессиональная подготовка в печать опыт работы 15 лет

  • Разработка лифлета
  • верстка и разработка макетов глянцевый журнал
  • разработка лифлета
  • верстка и разработка макетов глянцевый журнал
Сергей С.
Сергей С. 
35 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
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$5 / час
18

Верстка полиграфии

  • Сертификат Naturally Brows
  • Листовка GPS GAME
  • Визитка
  • Листовка ЮНИТКОМ
  • Брошюра MILPRO
логотип для сайталоготип для компаниидизайн визитки+7
Александр Альгасов
19 лет, Польша
1 год в сервисе
Был онлайн 6 месяцев назад
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$3 / час
от $10
19

Быстро и качественно, сделаю для вас буклет, брошюру, листовку, или любую другую полиграфию.

  • Буклет по "Защите Бизнеса"
adobe illustrator
Алёна Л.
Алёна Л. 
38 лет, Украина
11 месяцев в сервисе
Была онлайн 1 неделю назад
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$10 / час
от $10
20

Разработка и подготовка к печати визиток, флаеров, буклетов, календарей и др. полиграфии

  • Квартальный календарь для ТМ Molniya
  • Визитка-подарочная карта для SHOGUNSUSHI
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