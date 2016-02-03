Логотип для ХК «Салават Юлаев»

Логотип рекламной кампании «Побеждай или брейся». Все в городе знают о ХК «Салават Юлаев», но интерес к хоккею упал. 5 лет без чемпионства. Нужно обновлять ЦА – привлекать молодежь. Рекламная кампания нацелена на то , чтобы зацепить новую аудиторию. Рекламная кампания «Побеждай или брейся» основана на самой известной примете – о

прекращении бриться с началом игр плей офф. Логотип «Побеждай или брейся» будет использоваться в коммуникациях совместно с логотипами ХК «Салават Юлаев» и логотипом KHL Play-off 2015/2016.