Фрилансеры: разработчики сайтов под ключ

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Сайт, полностью готовый к функционированию в интернете - мечта многих бизнесменов. И она осуществима при помощи опытных специалистов, которых вы легко найдете на бирже фриланса Weblancer. Представьте, что вы заказали веб-ресурс, и получили его готовым к запуску, а значит, и к получению прибыли.

Справиться с подобной комплексной задачей может только настоящий профессионал, имеющий солидный опыт работы веб-разработчиком за плечами. Он точно есть среди специалистов в нашем каталоге. Разработка сайта под ключ фрилансером - весьма выгодное мероприятие, результат которого не разочарует, а позволит успешно вести бизнес в интернете.

Чем выгодна услуга полной разработки сайта?

Создание веб-ресурса представляет собой объемный проект, включающий много процессов. И чтобы не нанимать для каждого вида работ отдельного исполнителя, выгоднее обратиться к одному хорошему универсалу. Сотрудничество с ним обойдется дешевле, чем взаимодействие с компанией. Взаимодействовать с одним человеком гораздо проще и комфортнее в плане экономии времени.

Наняв фрилансера "сайты под ключ", вы можете рассчитывать на решение таких задач, как:

  • мониторинг порталов конкурентов;
  • анализ целевой аудитории;
  • составление портрета потенциального клиента;
  • разработка структуры веб-ресурса;
  • создание макета дизайна;
  • осуществление верстки;
  • программирование;
  • SEO-оптимизация страниц;
  • создание и заполнение контентом;
  • подключение сайта к хостингу.

Естественно, на подобную работу потребуется время, однако, по итогу вы получите готовый проект, который будет приносить прибыль. Это как квартира с ремонтом, когда просто нужно въехать и жить. Выгодно, с какой стороны не посмотри.

Главное, чтобы нанятый подрядчик имел необходимые скиллы для разработки качественного онлайн-проекта. И здесь понадобятся не только навыки веб-программирования, но и знания в области маркетинга, SEO-продвижения и дизайна. Лучшим подтверждением профессионализма станет его портфолио выполненных работ. На Weblancer у вас будет возможность ознакомиться с ним на странице исполнителя.

Как найти фрилансера "сайты под ключ"?

Если вам требуется создание сайта с нуля смело обращайтесь за помощью к удаленному подрядчику. Сотрудничая с ним, вы оплатите только за готовый результат, который точно будет выполнен максимально оперативно и без нелепых затягиваний.

Фрилансер "сайты под ключ" решит вашу задачу качественно и профессионально. Убедиться в этом вы можете, познакомившись с каталогом удаленных исполнителей в данной специализации. Топовые позиции занимают профессионалы с солидным опытом и численными положительными отзывами от работодателей. И вы можете предложить сотрудничество любому из них. Главное, чтобы выбранный кандидат был свободен для работы, и вы сошлись в цене.

Также на нашем сервисе есть возможность создать объявление о поиске специалиста, которое обратит на себя внимание исполнителей, готовых выполнить заказ на ваших условиях. Не сомневайтесь, что получите десятки откликов, среди которых без труда найдете подходящего кандидата. И даже если он проживает в иной стране, вы сможете сотрудничать с ним в рамках биржи Веблансер без каких-либо трудностей. Фриланс открывает неограниченные возможности в трудовой деятельности. Обязательно воспользуйтесь ими!

Частые вопросы о разработчиках сайтов

Как найти работу по сайтам «под ключ»?

Заказы на фриланс для разработчиков сайтов есть в категории Сайты «под ключ».

Как выбрать разработчика сайтов на фрилансе?
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Артём Г.
Артём Г. 
37 лет, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 13 часов назад
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$25 / час
от $880
1
36 баллов

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25 лет, Украина
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2
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Сайт с нуля

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Вадим Г.
Вадим Г. 
36 лет, Украина
15 лет в сервисе
Был онлайн 11 часов назад
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3
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Проектирование. Дизайн. Код.

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38 лет, Таиланд
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4
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Иван О.
Иван О. 
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5
13 баллов

Сайты любой сложности, от одностраничника до больших платформ и систем. Пост. поддержка выполненых работ

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CS Studio - сообщество креативных людей по созданию и поддержке web/media проектов

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Юрий Ерошин
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1 год в сервисе
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7
3 балла
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tilda
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1 год в сервисе
Был онлайн 57 минут назад
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$20 / час
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8
2 балла

Разработка/доработка сайтов figma/tilda

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Артём Сокольцов
30 лет, Украина
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Был онлайн 44 минуты назад
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$30 / час
от $500
9
2 балла

Нужен сайт под ключ для продвижения, конверсии, целевых пользователей? Пишите, обсудим.

  • РЯЗАНСКИЕ ПЕЧНИКИ
  • ILYIN
Лучший фрилансер
— Лучший фрилансер ноября '23
Лучший фрилансер
— Лучший веб-дизайнер ноября '23
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Олег Деримедведь
38 лет, Украина
10 лет в сервисе
Был онлайн 19 часов назад
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от 15$ час

  • Сайт под ключ (Elementor)
  • Сайт под ключ (Elementor)
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  • Сайт под ключ (Elementor)
  • Сайт под ключ (Elementor)
сайт на wordpressверстка сайтаадаптивная верстка сайта+37
Мария Белоусова
27 лет, Аргентина
3 месяца в сервисе
Была онлайн 10 часов назад
2 отзыва1 новый
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$8 / час
от $45
11

Верстаю сайты на Tilda, наполняю контентом, подключаю платёжные системы, настраиваю рассылки

  • Дизайн для онлайн школы английского языка + вёрстка на Tilda
  • Big b tour - сайт для автопробега по странам Балтики
  • Лендинг для технологического фестиваля в Спб + верстка на Тильда
  • Лендинг для фермы + верстка на Тильде
Лучший фрилансер
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Лучший фрилансер новичок
— Лучший новичок ноября '23
Лучший фрилансер новичок
— Лучший новичок разработчик сайтов ноября '23
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дизайн сайтасделать дизайн сайта
Герман Зуяков
24 года, Германия
4 года в сервисе
Был онлайн 24 минуты назад
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$15 / час
от $30
12

Разработка веб сайта под ключ, от макета до боевого проекта

  • Разработка веб-сайта для бюро переводов
  • Разработка корпоративного веб сайта
  • Создание корпоративного сайта стоматологии
сайт на wordpressправки на сайтформа обратной связи+12
Андрей Буза
31 год, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
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$15 / час
от $250
13

Профессионально занимаюсь созданием сайтов под ключ. Знание всех популярных CMS.

сайт на wordpressверстка сайтаадаптивная верстка сайта+27
Андрей С.
Андрей С. 
34 года, Украина
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 час назад
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$8 / час
от $100
14

Пишите обсудим . Создание сайтов php + js(jq). Основной профиль Drupal 7(8) и Laravel. Разработка стандартных сайтов и сервисов.

  • Портал города + онлайн оплата за жилье
  • Сайт для отеля "Флора"
  • Лендинг #2
  • Лендинг #1
  • Интернет магазин спутникового ТВ
верстка сайтасайт на joomlaадаптивная верстка сайта+22
Олег Б.
Олег Б. 
43 года, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 1 час назад
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$20 / час
от $1200
15

Сайты под ключ

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Александр Р.
35 лет, Украина
12 лет в сервисе
Был онлайн 16 часов назад
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$25 / час
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Сайт под ключ! Уникальный дизайн! Профессиональная верстка! Мобильные приложения!

верстка сайтаадаптивная верстка сайтаверстка лендинга+22
Виталик Сытник
29 лет, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 13 часов назад
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Крутые сайты на Тильде с трендовой анимацией

  • Лендинг на Tilda биржы «Бригады»
  • Лендинг на Tilda «Просто-Дизайн»
Лучший фрилансер
— Лучший фрилансер ноября '23
Лучший фрилансер
— Лучший веб-дизайнер ноября '23
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Евгений Ерёменко
28 лет, Украина
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Тарифы на сайте

  • Сайт: Продажа Food Truck
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  • Сайт: Работа в Венгрии
  • Сайт: Медицинский туризм в ОАЭ
  • Создание Веб-портала свадебного агентства
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— Лучший SEO-специалист ноября '23
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Разработка сайтов под ключ любой сложности. Начиная с дизайна заканчивая админпанеллю

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Ольга Берёза
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Функціональні сайти на WordPress в Elementor

  • Інтернет магазин для розплідника декоративних рослин.
  • Сайт-візитка для мобільного масажу.
  • Сайт-каталог для булочної.
  • Інформативний сайт для Detailing studio.
  • Односторінковий сайт для стоматологічної клініки.
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