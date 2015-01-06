Фрилансеры: HR специалисты (рекрутер)

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Развитие современных IT-технологий позволяет во многом упростить рабочие процессы. Чтобы начать свой бизнес в другом городе, нет необходимости открывать офис и искать специалиста по подбору персонала, формируя HR-отдел: можно просто зайти на Weblancer.net и заказать эту услугу онлайн. Подобный подход позволит во многом сократить расходы компании на поиск специалистов и организацию офиса. Удалённый HR-менеджер сможет выполнить весь необходимый спектр работ, найти в интернете подходящие резюме специалиста, выслать ему тестовое задание и провести онлайн собеседование.

Частые вопросы о HR-менеджерах

Как найти работу по подбору персонала (HR)?

Заказы на фриланс для HR-менеджеров есть в категории Подбор персонала (HR).

Как выбрать HR-менеджера на фрилансе?
Где найти фрилансера по контрольным, задачам и тестам?

Выбирайте лучших учителей на Веблансере.

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Виталий Маноль
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Опыт 1.5 года

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