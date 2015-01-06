Развитие современных IT-технологий позволяет во многом упростить рабочие процессы. Чтобы начать свой бизнес в другом городе, нет необходимости открывать офис и искать специалиста по подбору персонала, формируя HR-отдел: можно просто зайти на Weblancer.net и заказать эту услугу онлайн. Подобный подход позволит во многом сократить расходы компании на поиск специалистов и организацию офиса. Удалённый HR-менеджер сможет выполнить весь необходимый спектр работ, найти в интернете подходящие резюме специалиста, выслать ему тестовое задание и провести онлайн собеседование.