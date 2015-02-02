Качественный пиар в соц. сетях

Занимаюсь продвижением в соц. сети Вконтакте уже более двух лет. Начинал с простой накрутки участников, а сейчас занимаюсь комплексным продвижением ваших сообществ (поиск целевой аудитории путем приглашения участников с разных аккаунтов; выведение группы в топ в поиске; договариваюсь с группами похожей тематики о раскрутке вашей группы по самым низким ценам). Имею большой опыт работы с сервисами для продвижения Вконтакте.

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