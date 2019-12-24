Разработка и создание Flash (флеш), 3D, Java (ява) игр становится все более востребованной услугой. Многие порталы и социальные сети стремятся предложить своим пользователям все новые развлечения. А создание игр на компьютер является одним из самых простых и распространенных сценариев.



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