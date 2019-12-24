Фрилансеры: разработчики игр

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Разработка и создание Flash (флеш), 3D, Java (ява) игр становится все более востребованной услугой. Многие порталы и социальные сети стремятся предложить своим пользователям все новые развлечения. А создание игр на компьютер является одним из самых простых и распространенных сценариев.

Естественно моделирование игр требует от разработчика немалого опыта в подобных вопросах. Если вы ищете профессионального программиста, вы без труда найдете его в сервисе Weblancer. У нас уже зарегистрированы сотни фрилансеров, занимающихся разработкой самых разнообразных игр. Разработчики компьютерных игр требуют различную плату за собственный труд. Следовательно, вам будет легко подобрать подходящее предложение, как по качеству, так и по его цене.

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Заказы на фриланс для разработчиков игр есть в категории Разработка игр.

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Ванюк Д.
Ванюк Д. 
25 лет, Беларусь
1 год в сервисе
Был онлайн 6 дней назад
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$8 / час
от $30
1
  • World War 2
  • The roll dice - Farkle
  • Pac-Xon
  • Tarin manager (draft)
  • Pac-man
unity
Владимир Черный
35 лет, Сербия
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$25 / час
от $500
2

Разработка полного цикла: game design, UI, level-design, музыка, моделирование, программирование, сценарий на Unity 3D. Создание промо-игр.

  • Puzzlarium - Игра в пазлы с бейджами и фотопазлами
androidunity
Стефанович Григорій
22 года, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 1 неделю назад
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$3 / час
от $10
3

Тестування ігор. Підготовка тестової документації (test cases, bug report). Пошук помилок в різних операційних системах (MS Windows, macOS, Android, i

Олег Рязин
24 года, Беларусь
3 года в сервисе
Был онлайн 3 недели назад
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$4 / час
от $4
4

Всегда на связи. Не дорого. Качественно.

  • Визуальная новелла
  • Головоломка
  • Симулятор Кубика Рубика
  • Симулятор СТО
  • Пазл
Вадим Дибцов
Вадим Дибцов 
22 года, Узбекистан
1 год в сервисе
Был онлайн 19 часов назад
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$10 / час
от $10
5

Пишу игры под Windows/Linux/Android/iOS/MacOS

Борис С.
37 лет, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 1 день назад
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$12 / час
от $250
6

Мобильные приложения и игры любой сложности.

приложение для iphone
Дэниел Сонис
25 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 16 часов назад
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$35 / час
от $500
7

Разработка игр на Unity и Flutter

сайт на django
Даниил Бернер
24 года, Украина
2 года в сервисе
Был онлайн 2 месяца назад
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$7 / час
от $15
8

Unity C# SDK Android IOS Mobile Game Разработка игр Интеграция SDK Внутриигровые покупки

  • Street Food Ninja
  • Dual World
  • Twist Puzzle
  • Puzzle Equal
unity
Сергей Журавель
26 лет, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 2 года назад
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$10 / час
от $300
9

Разработка игровых проектов любой сложности для мобильных и desktop платформ.

  • Игра "Супер голос"
  • B&M - Wild West
  • Bitcoin Jackpot
  • Empire
программа на candroidiosunity
Вадим С.
Вадим С. 
33 года, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 5 месяцев назад
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$10 / час
10

Разработка приложений на игровом движке Unity3D

  • FrogLand - Leap of Faith
  • Cute Pets Puzzle
  • Bubble Shooter
  • Mis-fortune cookies
unity
Андрей К.
Андрей К. 
35 лет, Украина
13 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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от $10000
11
  • Игра Морской бой для Контакта
  • Укрась ёлочку на Рождество
Максим В.
32 года, США
11 лет в сервисе
Был онлайн 1 месяц назад
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$35 / час
от $100
12

Unity3d/SpriteKit/Cocos2dx

  • Слот-машина
  • БРЕДУСЫ
  • Ребусы+
приложение для iphoneandroidiosjavaunityionicphonegap+4
Анна К.
Анна К. 
46 лет, Украина
10 лет в сервисе
Была онлайн 3 года назад
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от $15
13
  • Darwinism
  • Droppy Up
  • TapTop
  • Let's Fly
  • Властелин слов
Александр П.
48 лет, Швейцария
14 лет в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$3 / час
от $30
14

Delphi

opengl
Дмитрий Усик
39 лет, Украина
17 лет в сервисе
Был онлайн 4 дня назад
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от $300
15
калькулятор для сайтаскрипт для сайтасайт на flash+4
Виктор И.
38 лет, Украина
13 лет в сервисе
Был онлайн 8 лет назад
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от $600
16
дизайн сайтаредизайн сайтадизайн главной страницыверстка нескольких страниц+1
Тарас Ш.
Тарас Ш. 
44 года, Украина
13 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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от $2000
17
Карим К.
Карим К. 
27 лет, Киргизия
6 лет в сервисе
Был онлайн 5 лет назад
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$0.1 / час
от $2
18

Разработка простых игр.

  • Консольная змейка с умным выводом в консоль
unity
Егор Кобрин
22 года, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 1 год назад
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$0.8 / час
от $5
19

Всесторонне помогаю улучшить ваш проект!

  • Маска Смерти: Зов Адаманта
Александр К.
40 лет, Украина
7 лет в сервисе
Был онлайн 3 года назад
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$1 / час
20

быстро и качественно

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