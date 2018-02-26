Texas Holdem

Добавлена
6 лет назад
690 просмотров
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Приложение для игры в покер (Техасский безлимитный холдем) по сети (локальной или интернет), имеет возможности настройки некоторых параметров игры, возможность мультитейблинга и ведение лога раздачи.

Для работы использовалось:

C#, .NET, WPF, MaterialDesign + MahApps, WCF, NLog, Accord.NET