Texas Holdem

Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приложение для игры в покер (Техасский безлимитный холдем) по сети (локальной или интернет), имеет возможности настройки некоторых параметров игры, возможность мультитейблинга и ведение лога раздачи.
Для работы использовалось:
C#, .NET, WPF, MaterialDesign + MahApps, WCF, NLog, Accord.NET