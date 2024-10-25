Somnium Games Project - Trailer

Привлекательное предложение на услуги разработки игр с полной настройкой, включая монетизацию, мультиплеер и интеграцию аналитики.
Ищете разработчика для создания захватывающих 2D/3D игр? Я предлагаю услуги по разработке качественных и увлекательных игр с использованием Unity, оптимизированных как для мобильных устройств, так и для ПК. От создания уникальных игровых механик до поддержки в процессе публикации на Google Play и App Store — я гарантирую высокое качество услуг.
Вот что я предлагаю:
Полный цикл разработки игры с уникальными уровнями и механиками
Интеграция монетизации (реклама, покупки в приложении)
Google Firebase для аналитики и A/B-тестирования
Функции мультиплеера с использованием Photon Fusion
Весь процесс разработки настраивается в соответствии с вашими потребностями, чтобы итоговый продукт полностью соответствовал вашему видению.
Контактная информация: Электронная почта: [email protected]
Telegram: @DorniParser