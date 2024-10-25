Somnium Games Project - Trailer

Привлекательное предложение на услуги разработки игр с полной настройкой, включая монетизацию, мультиплеер и интеграцию аналитики.

Ищете разработчика для создания захватывающих 2D/3D игр? Я предлагаю услуги по разработке качественных и увлекательных игр с использованием Unity, оптимизированных как для мобильных устройств, так и для ПК. От создания уникальных игровых механик до поддержки в процессе публикации на Google Play и App Store — я гарантирую высокое качество услуг.

Вот что я предлагаю:

Полный цикл разработки игры с уникальными уровнями и механиками

Интеграция монетизации (реклама, покупки в приложении)

Google Firebase для аналитики и A/B-тестирования

Функции мультиплеера с использованием Photon Fusion

Весь процесс разработки настраивается в соответствии с вашими потребностями, чтобы итоговый продукт полностью соответствовал вашему видению.

Контактная информация: Электронная почта: [email protected]

Telegram: @DorniParser