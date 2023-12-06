При создании сайта невозможно обойтись без помощи такого специалиста, как HTML-верстальщик. Именно этот человек отвечает за то, чтобы разработанный веб-ресурс корректно отображался в сети интернет. Делает он этого на основании макета, разработанного дизайнером.

И чтобы сайт получился действительно, как задумано, нужно отнестись к поиску фриланс верстальщика со всей ответственностью. Именно удаленный сотрудник способен решить данную задачу максимально качественно и по приятной стоимости. И найти его вы можете прямо в данном каталоге специалистов Weblancer.

Фрилансер верстальщик: навыки, обязанности

Верстка веб-страницы достаточно востребованная услуга, но и желающих ее выполнять также много. И в этом можно убедиться, просмотрев раздел фрилансеров, работающих в данном направлении, на нашем сервисе. Здесь вы легко найдете подрядчика, который поможет реализовать сайт в наилучшем виде.

Фрилансер HTML-верстки может решить следующие задачи:

создать шаблоны на основании дизайна макетов;

интегрировать веб-страницы в среду разработки;

написать несложные коды;

разработать пользовательский интерфейс;

сформировать элементы управления страницами;

адаптировать контент под разные устройства.

Для успешной работы такому специалисту необходимы знания:

HTML

CSS

JavaScript

Dreamweaver

Front Pages

PHP

Photoshop

И безусловно фрилансер верстальщик должен отлично владеть английским языком. А из качеств ему понадобятся усидчивость, внимательность и сосредоточенность.

Как найти фрилансера верстальщика на Weblancer?

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Наилучшим вариантом отбора специалиста станет создание проекта, к которому заинтересованные и свободные верстальщики смогут оставлять заявки с предложениями. Такой формат позволит быстрее определиться с кандидатом на выполнение работы по HTML верстке. Сотрудничать с ним очень удобно в рамках биржи, где у вас будет возможность воспользоваться сервисом Безопасной сделки. Так вы получите гарантии качественного выполнения задания, а подрядчик – оговоренной оплаты после завершения проекта. Все просто, прозрачно и надежно!