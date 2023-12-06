Фрилансеры: HTML-верстальщики

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При создании сайта невозможно обойтись без помощи такого специалиста, как HTML-верстальщик. Именно этот человек отвечает за то, чтобы разработанный веб-ресурс корректно отображался в сети интернет. Делает он этого на основании макета, разработанного дизайнером.

И чтобы сайт получился действительно, как задумано, нужно отнестись к поиску фриланс верстальщика со всей ответственностью. Именно удаленный сотрудник способен решить данную задачу максимально качественно и по приятной стоимости. И найти его вы можете прямо в данном каталоге специалистов Weblancer.

Фрилансер верстальщик: навыки, обязанности

Верстка веб-страницы достаточно востребованная услуга, но и желающих ее выполнять также много. И в этом можно убедиться, просмотрев раздел фрилансеров, работающих в данном направлении, на нашем сервисе. Здесь вы легко найдете подрядчика, который поможет реализовать сайт в наилучшем виде.

Фрилансер HTML-верстки может решить следующие задачи:

  • создать шаблоны на основании дизайна макетов;
  • интегрировать веб-страницы в среду разработки;
  • написать несложные коды;
  • разработать пользовательский интерфейс;
  • сформировать элементы управления страницами;
  • адаптировать контент под разные устройства.

Для успешной работы такому специалисту необходимы знания:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • Dreamweaver
  • Front Pages
  • PHP
  • Photoshop

И безусловно фрилансер верстальщик должен отлично владеть английским языком. А из качеств ему понадобятся усидчивость, внимательность и сосредоточенность.

Как найти фрилансера верстальщика на Weblancer?

Чтобы начать сотрудничество с действительно надежным и профессиональным исполнителем, уделите внимание изучению его профиля. Топовые фрилансеры в данной специализации находятся в каталоге на первых позициях согласно рейтингу. Причем не только из Украины, а из всех точек земного шара.

Кроме того, зайдя в аккаунт исполнителя, вы можете познакомиться с его резюме и портфолио работ. Также стоит обратить внимание на отзывы, полученные фрилансером от других работодателей.

Наилучшим вариантом отбора специалиста станет создание проекта, к которому заинтересованные и свободные верстальщики смогут оставлять заявки с предложениями. Такой формат позволит быстрее определиться с кандидатом на выполнение работы по HTML верстке. Сотрудничать с ним очень удобно в рамках биржи, где у вас будет возможность воспользоваться сервисом Безопасной сделки. Так вы получите гарантии качественного выполнения задания, а подрядчик – оговоренной оплаты после завершения проекта. Все просто, прозрачно и надежно!

Частые вопросы о HTML-верстальщиках

Как найти работу по HTML-верстке?

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Сделаю верстку любой сложности: адаптивная, кросбраузерная, bootstrap, Tailwind, React.js. React Native, float, flex, grids

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Максим В.
35 лет, Украина
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Был онлайн 11 часов назад
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9
4 балла

Первоклассная, адаптивная вёрстка, любой сложности. HTML5, CSS3, less, sass, Bootstrap, JavaScript, jQuery, React.js

  • Адаптивная вёрстка сайта.
  • Html development
  • Адаптивная вёрстка на bootstrap.
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Евгений З.
43 года, Украина
14 лет в сервисе
Был онлайн 2 дня назад
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$12 / час
от $10
10
3 балла

Современная верстка. После меня не прийдется переделывать, я все сразу делаю качественно. Все клиенты остаются довольны и обращаются снова.

  • Стройпроект Бани
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  • Многостраничный сайт https://www.carrol.ru/
верстка сайтаадаптивная верстка сайтаверстка лендинга+11
Игорь Трофимук
21 год, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 2 часа назад
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$10 / час
от $10
11
2 балла

HTML, CSS, JS

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Владислав С.
26 лет, Украина
1 год в сервисе
Был онлайн 3 часа назад
6 отзывов1 новый
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$4 / час
от $1
12
1 балл

Використовую HTML/CSS(SASS/SCSS)+JS. Зверстаю адаптивно, кроссбраузерно та перевіряю на W3C валідаторі.

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  • E-Mentor
  • Studio Kuhon
  • Robyco
  • RoiBusinesss
Михаил Разуваев
38 лет, Украина
4 года в сервисе
Был онлайн 5 часов назад
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$5 / час
от $5
13
1 балл

Вёрстка страниц, правки в вёрстке

  • Стиркус
  • Ремстрой+
  • Medic
  • Детектив
  • Frautest
верстка сайтаадаптивная верстка сайтаверстка лендинга+5
Аббос Валиев
20 лет, Узбекистан
1 год в сервисе
Был онлайн 17 часов назад
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$5 / час
от $30
14

? Адаптивная и кроссбраузерная верстка. HTML5, CSS3, БЭМ, GULP, SCSS/SASS, JavaScript

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  • Адаптивная верстка сайта "Trader"
  • Адаптивная верстка сайта "Denis Novik - Portfolio"
  • Адаптивная верстка сайта "Sharim Invest"
  • Адаптивная верстка сайта "Topik Master"
htmlcss
Дэниел Сонис
25 лет, Украина
6 лет в сервисе
Был онлайн 15 часов назад
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$25 / час
15

Профессиональная Верстка

сайт на django
Илья Голубь
21 год, Украина
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Был онлайн 2 часа назад
1 отзыв1 новый
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$10 / час
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  • Сайт зроблений за допомогою webflow
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Андрій Приварський
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  • Сайт для фотографа
  • Wawе-Школа серфінгу на Канарських островах
Дмитрий Н.
27 лет, Украина
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$15 / час
от $40
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Качественная верстка сайтов различной сложности

  • MaxDesign
  • HiFam
  • Npt Group
  • Vents StartUp
  • Sun Glasses
htmlcssfigmajqueryscssбэм
Александр Р.
35 лет, Украина
12 лет в сервисе
Был онлайн 16 часов назад
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$15 / час
от $100
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Профессиональная верстка сайтов с авторским стилем | HTML5, CSS3, jQuery

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  • Collagen Skin & Joint
  • Адаптивная верстка корпоративного сайта
  • Адаптивная верстка сайта
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Виктор Смирнов
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HTML5/CSS/JQuery. Интеграция WordPress

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