Фрилансеры: HTML-верстальщики
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При создании сайта невозможно обойтись без помощи такого специалиста, как HTML-верстальщик. Именно этот человек отвечает за то, чтобы разработанный веб-ресурс корректно отображался в сети интернет. Делает он этого на основании макета, разработанного дизайнером.
И чтобы сайт получился действительно, как задумано, нужно отнестись к поиску фриланс верстальщика со всей ответственностью. Именно удаленный сотрудник способен решить данную задачу максимально качественно и по приятной стоимости. И найти его вы можете прямо в данном каталоге специалистов Weblancer.
Фрилансер верстальщик: навыки, обязанности
Верстка веб-страницы достаточно востребованная услуга, но и желающих ее выполнять также много. И в этом можно убедиться, просмотрев раздел фрилансеров, работающих в данном направлении, на нашем сервисе. Здесь вы легко найдете подрядчика, который поможет реализовать сайт в наилучшем виде.
Фрилансер HTML-верстки может решить следующие задачи:
- создать шаблоны на основании дизайна макетов;
- интегрировать веб-страницы в среду разработки;
- написать несложные коды;
- разработать пользовательский интерфейс;
- сформировать элементы управления страницами;
- адаптировать контент под разные устройства.
Для успешной работы такому специалисту необходимы знания:
- HTML
- CSS
- JavaScript
- Dreamweaver
- Front Pages
- PHP
- Photoshop
И безусловно фрилансер верстальщик должен отлично владеть английским языком. А из качеств ему понадобятся усидчивость, внимательность и сосредоточенность.
Как найти фрилансера верстальщика на Weblancer?
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Кроме того, зайдя в аккаунт исполнителя, вы можете познакомиться с его резюме и портфолио работ. Также стоит обратить внимание на отзывы, полученные фрилансером от других работодателей.
Наилучшим вариантом отбора специалиста станет создание проекта, к которому заинтересованные и свободные верстальщики смогут оставлять заявки с предложениями. Такой формат позволит быстрее определиться с кандидатом на выполнение работы по HTML верстке. Сотрудничать с ним очень удобно в рамках биржи, где у вас будет возможность воспользоваться сервисом Безопасной сделки. Так вы получите гарантии качественного выполнения задания, а подрядчик – оговоренной оплаты после завершения проекта. Все просто, прозрачно и надежно!
Частые вопросы о HTML-верстальщиках
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