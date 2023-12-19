Майстер свого діла! Робота на результат!
Я - це ваш помічник в любій справі!
Вільно володію міжнародними язиками такі як англійська,німецька, французька.
Маю великий досвід праці в перекладах тексту, набору тексту, редагування тексту.
Так же я маю 3- річний досвід в копірайтінгу та ререйтінгу.
Працюю на результат, виконую завдання в найкоротші терміни за приємну ціну.
Буду радий співпрацювати.
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процент рекомендаций
#1401
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
Отзывы заказчиков
$30
8 баллов
год назад
Смешанные ощущения от сотрудничества. Задача была поставлена почистить аккаунт от ботов, их стало на 5 тысяч меньше, но там ботов по моей оценке еще 30-40 тыс. Исполнитель заявил, что сделал максимум, что может и мне придется теперь искать нового исполнителя чтобы доделывать работу.
$1
10 баллов
год назад
Написание отзывов
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Рекомендую до співпраці, все пройшло добре
$2
10 баллов
год назад
Очень быстро выполнил заказ по ТЗ. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Все добре, рекомендую до співпраці
$1
10 баллов
год назад
Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
Рекомендую до співпраці
$1
10 баллов
год назад
Русский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконане завдання
Ответный отзыв
Все було добре
Копирайтинг
3 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#450
Тестирование сайтов
нет отзывов
$3/час
от $30от 1 дня
#253
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#669