Ivanadis

Назар Ivanadis

 
31 год
год на фриланс-бирже
Был
17 дней назад
Майстер свого діла! Робота на результат!

Я - це ваш помічник в любій справі!

Вільно володію міжнародними язиками такі як англійська,німецька, французька.

Маю великий досвід праці в перекладах тексту, набору тексту, редагування тексту.

Так же я маю 3- річний досвід в копірайтінгу та ререйтінгу.

Працюю на результат, виконую завдання в найкоротші терміни за приємну ціну.

Буду радий співпрацювати.

#56Русский язык
#90Написание обзоров
Написание отзывов
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средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1401
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Отзывы заказчиков

Maximkin
39 лет
19 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$30
8 баллов
год назад
Почистить инстаграм от ботов
Смешанные ощущения от сотрудничества. Задача была поставлена почистить аккаунт от ботов, их стало на 5 тысяч меньше, но там ботов по моей оценке еще 30-40 тыс. Исполнитель заявил, что сделал максимум, что может и мне придется теперь искать нового исполнителя чтобы доделывать работу.
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Написание отзывов
Рекомендую до співпраці
Рекомендую до співпраці, все пройшло добре
Ответный отзыв
sb77
47 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$2
10 баллов
год назад
Сделать простенькое задание в Microsoft Word
Очень быстро выполнил заказ по ТЗ. Рекомендую как ответственного исполнителя!
Все добре, рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
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Русский языкНаписание обзоров
Рекомендую до співпраці
Рекомендую до співпраці
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
16 дней назад
$1
10 баллов
год назад
Написати відгук на російській мові
Русский языкНаписание обзоров
Швидко та якісно виконане завдання
Все було добре
Ответный отзыв
Копирайтинг
3 отзыва
$5/час
от $1от 1 дня
#450
Тестирование сайтов
нет отзывов
$3/час
от $30от 1 дня
#253
Рерайтинг
нет отзывов
$5/час
от $1от 1 дня
#669