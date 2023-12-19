Смешанные ощущения от сотрудничества. Задача была поставлена почистить аккаунт от ботов, их стало на 5 тысяч меньше, но там ботов по моей оценке еще 30-40 тыс. Исполнитель заявил, что сделал максимум, что может и мне придется теперь искать нового исполнителя чтобы доделывать работу.