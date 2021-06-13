Сделать отчет по программе

  1. Биржа фриланса
  2. Контрольные, Задачи и Тесты
Закрытнет заявок455 просмотров

Файлы 1,2,3,4 - это описание задания, что нужно сделать

Задание уже готово

Для просмотра самого готового проекта нужна программа System Generator

Саму программу сброшу в личные сообщения тем, кто ответит

4 года назад
guest_1624196085284
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров