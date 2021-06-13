22 июня будет экзамен по теории вероятности, нужно будет решить 3-4 задачи, напишите мне, скину примерные задачи.
Сделать отчет по программе
Файлы 1,2,3,4 - это описание задания, что нужно сделать
Задание уже готово
Для просмотра самого готового проекта нужна программа System Generator
Саму программу сброшу в личные сообщения тем, кто ответит
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