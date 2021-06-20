Нужно сделать конечную контрольную работу по программе Парус.

Нужно использовать программу Парус. Мне нужно выполнить все задания учебного заведения, которые указаны в документе, который я приложил.

(Украинским языком, можно использовать переводчик). Не дедлайн. Указал цену 15 долларов, но раз нужно больше - можем договорится.