Необходимо выполнить контрольную работу с использованием программы Парус. Все задания учебного заведения указаны в приложенном документе. Возможен перевод на украинский язык с использованием переводчика. Цена указана 15 долларов, но возможно обсуждение.
Задача gpss, anylogic
нужно выполнить задачу в gpss, anylogic и составить отчет по примеру.
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