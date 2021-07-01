Необходимо выполнить контрольную работу с использованием программы Парус. Все задания учебного заведения указаны в приложенном документе. Возможен перевод на украинский язык с использованием переводчика. Цена указана 15 долларов, но возможно обсуждение.
Выполнить работы по информатике
1 практическая работа и 2 лабораторных работы
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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