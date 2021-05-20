Требуется настройка обмена между интернет-магазином isklad.com.ua на платформе OpenCart и маркетплейсом Розетка через XML. Необходимо оптимизировать сопоставление категорий для улучшения видимости товаров. Рассматриваются варианты установки модуля с гибкой настройкой привязки категорий или использование Rozetka Price Creator для достижения желаемого результата.
- Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется найти и устранить проблему скорости загрузки сайта на OpenCart. Необходимо протестировать шаблон и модули для выявления причин. Оцените текущую ситуацию и предложите решения для улучшения производительности. Стоимость работы предварительная.Тестирование сайтов3 заявкиЗакрыт4 года назад
Доброго времени суток. Нужно найти и исправить проблему скорости загрузки сайта (OpenCart). Открыв ссылку на сайт, вы сами убедитесь что первое что нужно сделать это поправить скорость загрузки :) Есть ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт4 года назад
Мы установили Расширение от NeoSeo - "Вместе дешевле". Нужно настроить его отображение на страницах сайта по заданых параметрах. (на выбраных в модуле карточках товаров). Сайт: isklad.com.ua OpenCart Версия ocStore 3.0.2.0Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Добрый день, фрилансерам! Для учетной базы, интернет магазина и всех ресурсов используемых компанией обязательно нужны качественные фотографии. Часто для получения таких фото нужно дополнительно редактировать их в Photoshop. Удаление фона - самая частая и ...Обработка фотографий3 заявкиЗакрыт4 года назад