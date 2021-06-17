Доброго времени суток.

Нужно найти и исправить проблему скорости загрузки сайта (OpenCart).

Открыв ссылку на сайт, вы сами убедитесь что первое что нужно сделать это поправить скорость загрузки :)

Есть подозрение что всему виной шаблон. "Глючный" модуль портит все (но это не точно).

Протестировать, проверить, и обязательно устранить - ваша задача!

Стоимость работы - предвадительная.

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Сайт: isklad.com.ua

OpenCart

Версия ocStore 3.0.2.0