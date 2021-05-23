Разработка no-code инструмента для проведения тестирования

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки417 просмотров

Необходимо разработать инструмент, позволяющий кандидату проходить тестирование за ограниченное время с десктопа и мобильных устройств, а заказчику получать результаты тестирования. Вход на тестирование предоставляется по уникальному коду для каждого тестируемого

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