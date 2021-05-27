потрібно зробити дипломну роботу є приклад потрібно замінити дані і провести розрахункі!!!
Проверить безопасность сайта - взломали, надо исправить
Здравствуйте!
Дано: интернет магазин, сделан на Bitrix
В чём проблема: за последние пару лет два раза взломали (в том числе изменили содержание html)
Какая помощь нужна: нужно просканировать сайт на слабые места, понять что поправить чтобы больше не взламывали
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