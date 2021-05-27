Проверить безопасность сайта - взломали, надо исправить

Здравствуйте!

Дано: интернет магазин, сделан на Bitrix

В чём проблема: за последние пару лет два раза взломали (в том числе изменили содержание html)

Какая помощь нужна: нужно просканировать сайт на слабые места, понять что поправить чтобы больше не взламывали