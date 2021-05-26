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Аудит сайта на повышение конверсии, ТЗ для программиста
Приветствую!
Есть сайт сделанный на Тильде https://spiritscommunity.ru/chigong у которого очень маленькая конверсия.
Есть примеры сайтов, где большая конверсия по такой же тематике
Нужно понять причины маленькой конверсии, дать рекомендации + составить из этих рекомендаций ТЗ для программиста Тильда.
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