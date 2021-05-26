Аудит сайта на повышение конверсии, ТЗ для программиста

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Завершен4 заявки683 просмотра

Приветствую!

Есть сайт сделанный на Тильде https://spiritscommunity.ru/chigong у которого очень маленькая конверсия.

Есть примеры сайтов, где большая конверсия по такой же тематике

http://bit.ly/cigun_online

https://bit.ly/daocigun

https://bit.ly/iron-shirt

Нужно понять причины маленькой конверсии, дать рекомендации + составить из этих рекомендаций ТЗ для программиста Тильда.

Tilda
4 года назад
guest_16216837511444
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Выбранный исполнитель

alpet
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Благодарю Алексея за качество! Будем обращаться еще!
Благодарю за подробную постановку задачи и интересный проект!

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