Аудит сайта на повышение конверсии, ТЗ для программиста

Приветствую!

Есть сайт сделанный на Тильде https://spiritscommunity.ru/chigong у которого очень маленькая конверсия.

Есть примеры сайтов, где большая конверсия по такой же тематике

http://bit.ly/cigun_online

https://bit.ly/daocigun

https://bit.ly/iron-shirt

Нужно понять причины маленькой конверсии, дать рекомендации + составить из этих рекомендаций ТЗ для программиста Тильда.