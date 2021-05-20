Нужно снести сайт удалить его

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Завершен1 заявка335 просмотров

Нужно снести сайт удалить его  доступы предоставлю исполнителю сам сайт shorturl.at/cklEW

4 года назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад
4 года назад
$5
1 день
Escrow
Грамотная и четкая постановка задачи Отличная коммуникация и быстрые ответы в случае возникновения любых вопросов. Однозначно рекомендую и уже жду следующих заданий! Получил от сотрудничества максимальное удовольствие. Большое спасибо! Спасибо
Сотрудничество на высоте! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

xtremal29
Михаил 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
7 часов назад
4 года назад