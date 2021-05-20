Есть список зараженных файлов, нужно почистить их и разобраться, откуда заливают шелл.
Нужно снести сайт удалить его
Нужно снести сайт удалить его доступы предоставлю исполнителю сам сайт shorturl.at/cklEW
Выбранный исполнитель
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