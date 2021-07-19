Тестирование зоомагазина

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен8 заявок1154 просмотра

Требуется протестировать зоомагазин. Подробности об объёме работ - в лс.

https://zoo-zebra.ru/

4 года назад
anikolaev
Александ 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ASPonamareva
Анастасия 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$300
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

ASPonamareva
Анастасия 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Подобулкин
 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Тестирование сайтов
Роман
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Дмитрий
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
4 года назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
7 часов назад
610 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Тестирование сайтов
Таиржан
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Валерий
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
2 часа назад
66 отзывов(-2)
4 года назад