Тестирование маркетплейса kazanexpress.ru

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Закрыт17 заявок1348 просмотров

Ищем тестировщика для маркетплейса. Объём работ и ТЗ обсуждаем в ЛС.

4 года назад
anikolaev
Александ 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Nbiekbr
Лариса 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
$300
20 дней

Заявки фрилансеров

Айгерим
 
29 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Карина
 
28 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Смат
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Турал
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
33 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Евгений
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Подобулкин
 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
10 отзывов
4 года назад
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Артур
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Григорий
 
31 год
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Николай
 
32 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Лариса
 
44 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Nbiekbr
Лариса 
40 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 часов назад
610 отзывов
4 года назад
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Тестирование сайтов
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Андрей
 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 дней назад
151 отзыв
4 года назад
Дмитрий
 
53 года
5 лет в сервисе
Был
год назад
20 отзывов
4 года назад