Исправить ошибки сайта WordPress, сайт s-tur.com.ua

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Завершен2 заявки924 просмотра

исправить ошибки сайта WordPress, сайт s-tur.com.ua

ошибки

1) Mismatched hreflang and HTML lang declarationshelp ,33 станицы

2) 4xx client errors, 13 страниц

3) спрятать фрейм от поисковых систем

HTMLWordPress
4 года назад
soroka8080
Александр 
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
$25
1 день
Escrow
все сделано четко, спасибо!
Отличный заказчик, будем продолжать сотрудничать!

Заявки фрилансеров

sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
Владимир
 
32 года
12 лет в сервисе
Был
7 дней назад
123 отзыва(-3)
4 года назад