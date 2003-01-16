soroka8080

Александр soroka8080

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
сайт
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$25
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Копирайтинг

    Ищется копирайтер для написания 30 статей в день для сайта туристического агентства. Требуется опыт в данной сфере и знание SEO. Тексты должны быть на русском и украинском языках с акцентом на правильные ключевые слова.

    Написание статей
    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Настроить экспорт через API для WordPress

    Требуется настроить экспорт через API для WordPress с использованием предоставленной документации. Необходимо вывести 15 000 новых отелей на сайт s-tur.com.ua. Важна корректная интеграция и отображение данных на веб-ресурсе.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Продающие тексты

    Необходимо подготовить продающий текст для главной страницы туристической компании, длиной около 5000 знаков. Описание должно акцентироваться на преимуществах услуг, чтобы привлечь внимание клиентов и повысить интерес к предложениям компании.

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    4 года назад

Отзывы фрилансеров

sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
12 дней назад
$25
10 баллов
4 года назад
Исправить ошибки сайта WordPress, сайт s-tur.com.ua
HTMLWordPress
Отличный заказчик, будем продолжать сотрудничать!
все сделано четко, спасибо!
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