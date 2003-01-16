soroka8080

Ищется копирайтер для написания 30 статей в день для сайта туристического агентства. Требуется опыт в данной сфере и знание SEO. Тексты должны быть на русском и украинском языках с акцентом на правильные ключевые слова.
- Копирайтинг24 заявкиЗакрыт3 года назад
Требуется настроить экспорт через API для WordPress с использованием предоставленной документации. Необходимо вывести 15 000 новых отелей на сайт s-tur.com.ua. Важна корректная интеграция и отображение данных на веб-ресурсе.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт3 года назад
Необходимо подготовить продающий текст для главной страницы туристической компании, длиной около 5000 знаков. Описание должно акцентироваться на преимуществах услуг, чтобы привлечь внимание клиентов и повысить интерес к предложениям компании.Копирайтинг9 заявокЗакрыт4 года назад
исправить ошибки сайта WordPress, сайт s-tur.com.ua ошибки 1) Mismatched hreflang and HTML lang declarationshelp ,33 станицы 2) 4xx client errors, 13 страниц 3) спрятать фрейм от поисковых системТестирование сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
написать уникальный контент для сайта s-tur.com.ua, сайт сделан на ворд прессе контент должен быть под поисковые слова необходимо около 500 - 1000 страницКопирайтинг12 заявокЗакрыт4 года назад