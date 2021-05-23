Исправить консольные ошибки wordpress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен2 заявки1056 просмотров

В консоли при добавлении товара вылезает ошибка и после обновлении страницы товар не добавляется

WordPress
4 года назад
aKovalchyk88
36 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад
$30
1 день
Escrow
Александр справился с поставленной задачей на отлично, все ошибки были исправлены в оговоренный срок. Коммуникация проходила без задержек. Очень доволен качеством работы, рекомендую данного специалиста.
Отличный заказчик, четкое ТЗ, всегда на связи, быстрая оплата. Рекомендую

Заявки фрилансеров

Михаил
 
29 лет
14 лет в сервисе
Был
5 часов назад
131 отзыв(-2)
4 года назад
sasha_solo03
Александр 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
4 года назад