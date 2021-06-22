Найти ошибку в robots.txt на bitrix

Добрый день!

Нужно найти ошибку в robots.txt для сайта на битриксе dezishop.ru.

В админке сайта и при просмотре файла robots на хостинге разрешено индексирование всего сайта (см вложение). Однако при переходе по ссылке dezishop.ru/robots.txt отображается другой файл с запретом на индексацию сайта.

Нужно найти, в чем ошибка и разрешить индексацию.

Прошу указать стоимость, сроки и какие доступы вам нужны для работы.