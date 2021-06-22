Найти ошибку в robots.txt на bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Завершен4 заявки470 просмотров

Добрый день!

Нужно найти ошибку в robots.txt для сайта на битриксе dezishop.ru.

В админке сайта и при просмотре файла robots на хостинге разрешено индексирование всего сайта (см вложение). Однако при переходе по ссылке dezishop.ru/robots.txt отображается другой файл с запретом на индексацию сайта.

Нужно найти, в чем ошибка и разрешить индексацию.

Прошу указать стоимость, сроки и какие доступы вам нужны для работы.

4 года назад
poppy_coloured
Любовь 
34 года
8 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
$15
1 день
Escrow
Артем отличный специалист, очень мне помог) рекомендую)
Постановка задачи чёткая, Любовь всегда на связи, оплата сразу, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Ростислав
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Александр
 
22 года
4 года в сервисе
Был
5 дней назад
22 отзыва(-1)
4 года назад
Катерина
 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад