Необходимо ускорить работу сайта

Здравствуйте.

Есть сайт gisys_ru, при анализе скорости сайта вышли такие ошибки. Ссылка на страницу ошибок: https:\\developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fgisys.ru%2F

Необходимо исправить данные ошибки и ускорить сайт, чтобы он работал быстрее и внесенные исправления не повредили на качество сайта. Сайт должен работать по индексу не хуже 87.