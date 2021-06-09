Необходимо ускорить работу сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт7 заявок699 просмотров

Здравствуйте.

Есть сайт gisys_ru, при анализе скорости сайта вышли такие ошибки. Ссылка на страницу ошибок: https:\\developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fgisys.ru%2F

Необходимо исправить данные ошибки и ускорить сайт, чтобы он работал быстрее и внесенные исправления не повредили на качество сайта. Сайт должен работать по индексу не хуже 87.

4 года назад
ramil-i
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