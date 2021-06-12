Нужен тестировщик по фронту

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт12 заявок747 просмотров

Есть проект на Reactjs, надо тестировать калькулятор по сценарий. На фронте вычисления все правильно работает но есть проблемы по интерфейсу (дублируется графики и т.д).

4 года назад
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