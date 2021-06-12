Провести 5 пробных регистраций на сервисе который я дам Инструкцию конечно же тоже дам
Нужен тестировщик по фронту
Есть проект на Reactjs, надо тестировать калькулятор по сценарий. На фронте вычисления все правильно работает но есть проблемы по интерфейсу (дублируется графики и т.д).
Заявки фрилансеров
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