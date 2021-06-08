Провести аудит веб сайта по чек-листу

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Закрыт8 заявок609 просмотров

Прикрепил чек лист , если готовы взять в работу прошу написать сроки выполнения и цену за работу, а так же как будет показано выполнение проделанных работ.

4 года назад
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