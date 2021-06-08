Здравствуйте. Есть сайт gisys_ru, при анализе скорости сайта вышли такие ошибки. Ссылка на страницу ошибок: https:\\developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fgisys.ru%2F Необходимо исправить данные ошибки и ускорить сайт, чтобы он работал быстрее и внесенные исправления не ...
Провести аудит веб сайта по чек-листу
Прикрепил чек лист , если готовы взять в работу прошу написать сроки выполнения и цену за работу, а так же как будет показано выполнение проделанных работ.
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