Тестирование сайта

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Закрыт27 заявок852 просмотра

Добрый день!

Ищу человека для тестирования сайта

Что нужно сделать:

  • Проверить сайт по чеклисту
  • Проверить функционал согласно описанию (текстовое или видео)
  • Сравнить верстку с дизайном
  • Записать все ошибки и доработки в файл или же в таск менеджер asana
  • Проверить все ли исправлено после внесения доработок программистом
4 года назад
MIRREXX
Роман 
38 лет
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3 года назад

Заявки фрилансеров

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