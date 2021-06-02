Затестить сайт

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт11 заявок652 просмотра

Интересуют услуги профи, который сможет не просто оттестировать сайт, но и предложить варианты для повышения конверсии. Грубо говоря нужен Digital маркетолог с примерами релевантных кейсов.

Сайт arteva.ru. Предлагайте бюджет и сроки. Предоплата готова.

4 года назад
sagniani
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Заявки фрилансеров

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