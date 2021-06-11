Разместить информацию на сайт

$7
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт13 заявок508 просмотров

Есть большой объем информации, которую нужно разместить на сайт. Возьму несколько фрилансеров, чтобы успеть в сроки.

Обязательные требования

Наличие ПК

Наличие нормального интернета

Коммуникабельность

Ответственность

Быстрая обучаемость

4 года назад
zhannamark1
Жанна 
30 лет
4 года в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Кулагина
 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
12 отзывов
4 года назад
Ринат
 
34 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Виктор
 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 отзывов(-1)
4 года назад
Сергей
 
47 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
Федя
 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Владислав
 
23 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва(-2)
4 года назад
Павел
 
44 года
17 лет в сервисе
Был
3 часа назад
1 отзыв
4 года назад
Перизат
 
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 месяцев назад
8 отзывов
4 года назад
Алексей
 
39 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Андрей
 
35 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Марьяна
 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
62 отзыва
4 года назад
Яна
 
37 лет
4 года в сервисе
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3 месяца назад
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Наталья
 
38 лет
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Была
4 года назад
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