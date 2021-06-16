Проведение тестовых регистраций

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт3 заявки595 просмотров

Сервис который я дам, вместе с инструкцией - цель 5 регистраций

4 года назад
piu_benzin
Саша 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Boriiis
Борис 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 года назад
$10
1 день

Заявки фрилансеров

Арсений
 
25 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
4 года назад
Александр
 
48 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Boriiis
Борис 
28 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
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