Разработка адаптивных сайтов "1С: BITRIX управление сайтом" и другие CMS
1. Без предоплат
2. На связи через telegram иди whatsapp
3. Работа с api других сервисов
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- Верстка интернет-магазина93 просмотра
- Пиксельный адаптивный тест-сайт106 просмотров
Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
4 года назад
1С
Всё отлично! Евгений справился с заданием и учёл все мои пожелания по заказу.
Ответный отзыв
Работал с Артуром, всегда на связи оплата своевременная