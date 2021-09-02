zxro

Евгений zxro

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Разработка адаптивных сайтов "1С: BITRIX управление сайтом" и другие CMS

1. Без предоплат

2. На связи через telegram иди whatsapp

3. Работа с api других сервисов 

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Отзывы заказчиков

Icomm
Артур 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$130
10 баллов
4 года назад
Натяжка на 1С Битрикс
Всё отлично! Евгений справился с заданием и учёл все мои пожелания по заказу.
Работал с Артуром, всегда на связи оплата своевременная
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