Верстка и программирование посадочной страницы Cartel

? Задача

Выполнить адаптивную верстку согласно макету

Реализовать мульти-язычность

Добавить отправку данных пользователя на почту, при заполнении формы обратной связи или при заказе пакета услуг

Не использовать CMS

Выполнить в срок до 5 дней.

? Выполнено

Все поставленные задачи выполнены в указанный срок.

Интересной получилась реализация мульти-язычности, язык переключается моментально, без перезагрузки страницы.

? Результат