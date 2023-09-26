Верстка и программирование посадочной страницы Cartel
HTML-верстка
Добавлена1 просмотр
3 месяца назад
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? Задача
Выполнить адаптивную верстку согласно макету
Реализовать мульти-язычность
Добавить отправку данных пользователя на почту, при заполнении формы обратной связи или при заказе пакета услуг
Не использовать CMS
Выполнить в срок до 5 дней.
? Выполнено
Все поставленные задачи выполнены в указанный срок.
Интересной получилась реализация мульти-язычности, язык переключается моментально, без перезагрузки страницы.